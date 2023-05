L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha annunciato l’intenzione di espandere il proprio team di lavoro nel corso del 2023. L’obiettivo è rispondere alle nuove misure previdenziali governative che hanno aumentato il carico di lavoro dell’istituto. Si prevede l’assunzione di 13.000 nuove risorse entro il 2024, principalmente attraverso concorsi pubblici.

Nel corso del 2023, sono previste 7.000 nuove assunzioni in diverse località italiane. L’INPS cerca specifiche competenze per gestire i vari servizi e le misure previdenziali introdotte, come le modalità di prepensionamento e l’assegno unico universale per i figli.

I requisiti richiesti per l’ammissione ai concorsi pubblici dell’INPS sono:

Essere maggiorenni

Avere la cittadinanza italiana o comunitaria

Godere dei diritti civili e politici e non avere carichi penali pendenti

Oltre alle 7.000 posizioni aperte nel 2023, sono previste altre 4.300 risorse che saranno integrate nell’organizzazione per gestire i nuovi benefici e monitorare la posizione fiscale dei cittadini.