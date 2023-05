Ieri sera, intorno alle 21, un tragico incidente ha sconvolto la città di San Giorgio a Cremano. Un uomo di 45 anni, residente ad Ercolano, ha perso il controllo del suo scooter mentre percorreva la strada Farina, colpendo violentemente un muro perimetrale. L’impatto è talmente forte da provocare la morte dell’uomo sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, unitamente al nucleo investigativo di Torre Annunziata, per i rilievi del caso. La salma è poi trasportata presso il Secondo Policlinico di Napoli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al momento, sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato al tragico epilogo. Al momento non sono ancora diffuse informazioni sulle generalità dell’uomo, né sulle cause che hanno portato alla perdita del controllo del mezzo.

L’episodio ha suscitato grande commozione e dolore tra i familiari e gli amici della vittima, che hanno espresso il loro cordoglio per la tragica scomparsa dell’uomo. Anche la comunità di San Giorgio a Cremano si è unita al dolore per la perdita di una vita umana così giovane.