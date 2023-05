È una situazione di grande dolore e tristezza quella che si sta vivendo a San Valentino Torio a seguito della tragedia avvenuta il 14 maggio. Un terribile incidente sulla A30 ha portato alla morte di Jemila Boulila, una ragazza di 14 anni, e del suo fidanzato Rosario Langella, di 16 anni, che ha perso la vita il giorno successivo a causa delle gravi ferite riportate. Anche Mourad Boulila, il fratellino di Jemila di soli 7 anni, ha perso la vita dopo alcuni giorni, ma ha compiuto un atto di grande amore donando i suoi organi.

Stasera a San Valentino Torio si terrà una fiaccolata in memoria dei ragazzi, un momento per ricordarli e per pregare per la mamma di Jemila e Mourad, Giusy Ruocco Sorrentino, le cui condizioni stanno leggermente migliorando. Il sindaco Michele Strianese ha annunciato l’iniziativa e ha sottolineato l’importanza di pregare anche per Giusy, che sta ancora lottando in ospedale. Sebbene sia probabile che Giusy possa tornare alla vita quotidiana, i tempi saranno lunghi e la terapia impegnativa, ma c’è fiducia nella sua ripresa.

Il sindaco ha ringraziato le amiche di Giusy per aver proposto questa bellissima iniziativa e si è impegnato a fornire tutto il supporto necessario agli organizzatori. È un momento di grande solidarietà e vicinanza per le famiglie colpite da questa tragedia, in particolare per Hedi e Ornella, il padre e la sorella di Jemila e Mourad. La comunità si unisce in preghiera e sostegno per affrontare insieme questo periodo difficile.