Lo stadio Maradona aperto domani sera per permettere ai tifosi di vedere su appositi maxischermo la partita del Napoli ad Udine che potrebbe assegnare la matematica vittoria del terzo scudetto: Eav potenzia le corse ferroviarie verso la zona di Fuorigrotta. Ad annunciarlo è la stessa società di trasporti che, in una nota, fa sapere come ”giovedì 4 maggio, in occasione della trasmissione nello stadio San Paolo della diretta in streaming di Udinese-NAPOLI alle 20:45, Eav ha predisposto il rafforzamento dei servizi ferroviari sulle linee flegree (Cumana e Circumflegrea) e sulla metropolitana Piscinola-Aversa, con prolungamento orario sino alla mezzanotte”.

Allo stesso tempo, l’Ente Autonomo Volturno tiene a precisare che ”le altre linee ferroviarie rispetteranno il normale orario di esercizio”. Tutte le informazioni e i relativi orari sono disponibili sul sito www.eavsrl.it.