L’incolumità delle persone deve essere sempre la priorità assoluta, anche in occasione di eventi festosi come la vittoria di una squadra di calcio. Purtroppo, spesso le celebrazioni possono sfociare in comportamenti irresponsabili, che mettono a rischio la sicurezza di tutti. L’allarme lanciato dal presidente dell’EAV riguardo all’utilizzo dei fumogeni sui treni rappresenta un valido avvertimento per evitare situazioni pericolose. Infatti, se un fumogeno dovesse essere acceso all’interno di un vagone, si potrebbe verificare un’esplosione o un incendio, con conseguenze catastrofiche.

“Non accendete fumogeni sui treni perché si rischia una strage”. “Infatti se si accende un fumogeno sul treno scatta il sistema antincendio, si blocca il treno e quindi la linea, con gravi ripercussioni sulla circolazione e mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Cerchiamo di festeggiare lo scudetto senza gesti irresponsabili ma con gioia e serenità”. Questo è l’appello del presidente dell’Ente autonomo Volturno Umberto De Gregorio.

Non solo la vita delle persone a bordo del treno sarebbe in pericolo, ma sarebbe compromessa anche l’intera linea ferroviaria, con conseguenti problemi alla circolazione e disagi per i passeggeri. Inoltre, gli incendi sui treni possono avere ripercussioni anche sulle aree circostanti, con la diffusione di fumo e sostanze tossiche nell’ambiente.