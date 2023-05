La vicenda riguardante il coinvolgimento di due sacerdoti, don Mario D’Orlando e don Giovanni Varriale, in presunti festini hard con minorenni ha avuto un nuovo sviluppo. Nel febbraio 2017, un sacerdote di Benevento, Alessandro Grimaldi, aveva consegnato una lettera anonima alla Procura di Napoli implicando i due sacerdoti napoletani. Tuttavia, nel corso delle indagini, don D’Orlando è assolto da ogni accusa nel 2019. Ora, dopo la condanna di un carabiniere per accesso abusivo al sistema informatico delle forze dell’ordine, Alessandro Grimaldi è condannato per calunnia, completando così il cerchio investigativo.

La Prima sezione penale collegio B ha dichiarato Alessandro Grimaldi colpevole di calunnia e lo ha condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una provvisionale di 3.000 euro per ogni parte civile e 2.000 euro di spese per ogni avvocato di parte civile. Inoltre, i giudici hanno disposto la pubblicazione della sentenza di condanna sui due quotidiani che avevano riportato la notizia del falso dossier.