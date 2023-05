Nella notte di ieri, un uomo col volto coperto e avvolto in una bandiera del Napoli ha compiuto un attacco alla lavanderia a gettoni in via Donnalbina, nella zona di Monteoliveto. Secondo le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del locale, l’uomo ha gettato un petardo che ha provocato l’esplosione di una lavatrice. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi per le persone presenti in quel momento nella lavanderia.

Il gesto perpetrato dall’uomo è immediatamente denunciato dai gestori del locale attraverso i canali social del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha espresso la propria vicinanza e solidarietà nei confronti delle vittime dell’attacco. “Questo soggetto nel video è entrato e messo un petardo in una lavatrice. Siamo stremati”, hanno scritto i gestori della lavanderia nella loro denuncia.

Si tratta di un episodio inaccettabile e vile, che non può essere giustificato in alcun modo. L’attacco alla lavanderia a gettoni rappresenta un grave attentato alla sicurezza delle persone e alla proprietà privata. Non è ancora chiaro quali siano le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto del genere, ma è evidente che si tratta di un comportamento antisociale e pericoloso.