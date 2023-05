Uno sciopero di quattro ore è indetto per domani dalle Rsa di Fim e Fiom della Fca Services a Pomigliano d’Arco (NAPOLI), nel giorno in cui è previsto l’esame congiunto tra azienda e sindacati per discutere della cessione del ramo d’azienda di alcuni servizi. La procedura prevede il trasferimento di 28 lavoratori ad una società terza. Lo sciopero è il primo, a Pomigliano d’Arco, proclamato da Fim, firmataria di contratto specifico con Fca, insieme a Fiom. I due sindacati hanno anche annunciato un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis campano.

“Continuiamo a chiedere a Fca Services di fare un passo indietro in merito alla comunicazione di cessione di ramo d’azienda per 28 lavoratori del sito di Pomigliano – spiegano le Rsa di Fim e Fiom – non è accettabile che una azienda che fa parte del gruppo Stellantis decida di rinunciare e cedere le competenze tecniche e lavorative di 28 lavoratori del sito di Pomigliano riservando un trattamento diverso rispetto ai colleghi di FCA Services Torino e dello stesso sito di Pomigliano”. I lavoratori, secondo quanto riferiscono, saranno trasferiti in una nuova sede partenopea della società americana. I sindacati, invece, chiedono che i lavoratori siano assorbiti da Stellantis nel sito di Pomigliano d’Arco.