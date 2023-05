I carabinieri della compagnia di Viterbo, ieri mattina, hanno eseguito una misura cautelare a Mugnano di Napoli. A disporla è il gip di Viterbo. Un 47enne campano arrestato perche’ accusato di estorsioni ai danni di tre anziani, che sarebbero avvenute a Gallese (Viterbo) e Soriano nel Cimino (Viterbo), nei mesi di settembre, ottobre e novembre scorsi. L’uomo e’ finito ai domiciliari. A ricostruire gli episodi sono stati i militari di Soriano. In un caso, i militari hanno ricostruito come l’uomo, presentatosi a casa di una pensionata gallesina quale impiegato delle poste, abbia indotto la donna a consegnare monili in oro, circa 300 euro in contanti e una carta bancomat, con la quale il 47enne avrebbe poi prelevato altri 2.000 euro da un vicino sportello. I soldi sarebbero necessari per il pagamento di presunti debiti contratti da familiari con il servizio postale, a fronte della minaccia di conseguenze amministrative.

In un altro caso, analogo, l’uomo ha indotto un’anziana sorianese a consegnare 850 euro in contanti, monili in oro per un valore complessivo di circa 20.000 euro e una carta “bancoposta” – con cui poco dopo allo sportello dell’ufficio postale sono prelevati 500 e 100 euro. Nell’ultimo episodio, sempre a Soriano nel Cimino, lo stesso uomo sarebbe riuscito a farsi consegnare dalla vittima somma di circa 25.000 euro.