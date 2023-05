L’aggressione avvenuta a Pontecagnano Faiano è un episodio preoccupante che dimostra come la passione per il calcio possa sfociare in comportamenti violenti e irrazionali. Secondo quanto riportato, tutto sarebbe iniziato con la richiesta di rimuovere una bandiera del Napoli esposta su un balcone, e sarebbe culminato con un’aggressione a schiaffi subita da un tifoso azzurro da parte dei supporters della Salernitana. Questo tipo di episodi non solo rappresenta una minaccia per la sicurezza dei cittadini, ma anche un’offesa alla democrazia e alle istituzioni locali. La politica dovrebbe essere un ambito di confronto pacifico e costruttivo, e non un’arena in cui esprimere la propria rabbia e violenza.

Il sindaco e candidato Giuseppe Lanzara ha condannato con fermezza l’episodio e a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per individuare e punire i responsabili. È importante che la società nel suo complesso si mobiliti contro la violenza e l’intolleranza, promuovendo valori come il rispetto, la solidarietà e la convivenza pacifica.