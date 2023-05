Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato sono intervenuti in via Al Chiaro di Luna, a seguito di una segnalazione di lite in strada. Una volta giunti sul posto, hanno notato un uomo armato di coltello che stava strattonando una persona anziana, facendola cadere a terra. Immediatamente, i poliziotti si sono avvicinati per bloccare l’aggressore, ma l’uomo ha reagito resistendo e cercando di fuggire. Dopo averlo disarmato, gli operatori hanno accertato che si trattava del figlio della persona anziana aggredita.

L’uomo, un 50enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, invece, è stata soccorsa e portata in ospedale per le cure necessarie.

Gli episodi di violenza domestica sono sempre inaccettabili e le forze dell’ordine sono impegnate a contrastarli e a proteggere le vittime. È importante che chiunque sia vittima di violenza o assista a situazioni di questo tipo segnali immediatamente alla polizia o alle autorità competenti, affinché possano intervenire tempestivamente e prevenire danni maggiori.