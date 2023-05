Triste notizia che giunge da Cento, in provincia di Ferrara, dove un incidente stradale ha causato la morte di Emily Vegliante, una giovane di soli 24 anni originaria di Solopaca. La ragazza, che prestava servizio come carabiniere a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, era passeggero di una vettura coinvolta in uno scontro tra due auto, avvenuto intorno alle 15.30 in via Modena. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale locale, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, ma purtroppo per la 24enne non c’era nulla da fare. Le autorità hanno avviato le indagini per comprendere le dinamiche del sinistro e determinare le eventuali responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti.

Questa tragedia rappresenta un altro triste esempio di quanto possano essere gravi e imprevedibili gli incidenti stradali. La morte di una giovane donna che prestava servizio per la sicurezza del paese è un duro colpo per la comunità e per il paese intero.