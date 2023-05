La direzione dell’Hotel Mediterraneo Palace di Ragusa ha deciso di presentare una querela nei confronti di Emanuele Filiberto di Savoia a seguito delle gravi affermazioni contenute in un comunicato da lui diffuso. La decisione è presa anche in seguito ai controlli effettuati dai Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) all’interno della struttura, che hanno analizzato non solo gli alimenti somministrati ai giocatori, ma anche le acque dell’hotel e effettuato analisi biologiche sullo staff.

Nel comunicato diramato alle testate giornalistiche nazionali su carta intestata “Sua Altezza Reale”, Emanuele Filiberto di Savoia aveva denunciato il presunto avvelenamento della squadra prima della partita. Tuttavia, tutte le verifiche effettuate hanno dato esito negativo.

La struttura alberghiera ha risentito negativamente del clamore suscitato dalle false affermazioni del principe e dei continui accessi degli accertatori nell’hotel, che ha causato disagi considerando che gli accertamenti sono stati numerosi e invasivi. Pertanto, oltre alle eventuali implicazioni penali, la struttura intende richiedere un risarcimento danni in sede civile.

Si tratta di una situazione legale complessa che coinvolge l’accusa di gravi affermazioni infondate e il presunto danno subito dall’hotel a causa delle conseguenti indagini. Sarà importante seguire gli sviluppi legali per comprendere come la questione sarà risolta.