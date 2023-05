Due interventi dei carabinieri per episodi sospetti durante le operazioni di voto nel Napoletano. A Pomigliano d’Arco, intorno alle 14, i militari dell’Arma della locale stazione hanno denunciato per porto abusivo di armi un uomo di 31 anni gia’ noto alle forze dell’ordine. Carabinieri impegnati nei controlli ai seggi lo hanno notato a una trentina di metri della scuola Sulmona di via Pertini con volantini elettorali. Perquisita anche la sua auto, dove e’ stato sequestrato un manganello di legno nero con la scritta “Dux mea lux” nel bagagliaio. Sequestrato anche il materiale di propaganda elettorale.

A Quarto verso le 11 denunciato un uomo di 66 anni incensurato e una donna di 36 anni gia’ nota alle forze dell’ordine, sorpresi nei pressi del seggio elettorale di via I maggio mentre cedevano ad alcune persone del materiale elettorale fornendo indicazioni circa le modalita’ di voto. Indagini in corso.