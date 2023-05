L’Ospedale Monaldi di Napoli ha portato a termine due trapianti di cuore in soli 10 giorni, donando una nuova vita a una donna di 55 anni e a una ragazza di 17 anni. La giovane paziente era in attesa di un trapianto da oltre due anni per un grave scompenso cardiaco che le aveva causato diversi ricoveri ospedalieri. La 55enne, invece, è trasferita d’urgenza dall’ospedale di Cosenza. Entrambe le pazienti hanno ora una nuova vita grazie ai medici Andrea Petraio e Claudio Marra, nonché a tutto il personale delle unità operative di assistenza meccanica al circolo e dei trapianti nei pazienti adolescenti e di cardiochirurgia generale e dei trapianti. Questi professionisti lavorano presso il centro unico trapianti di cuore dell’Ospedale Monaldi, che fa parte del Dipartimento di Cardiochirurgia e dei Trapianti diretto dalla professoressa Marisa De Feo, ordinario dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

“Promuoviamo la cultura della donazione di organi, un gesto di amore incondizionato che tutti possono compiere e che aiuta a salvare vite”, ha dichiarato Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. “L’Ospedale Monaldi è un punto di riferimento non solo per la regione Campania, ma anche per le regioni limitrofe, come la Calabria, che non dispongono di un centro trapianti di cuore. La nostra priorità è garantire la migliore assistenza possibile a tutti i pazienti”.