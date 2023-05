I volontari di Salerno Animal Save hanno fatto una triste scoperta sulla spiaggia di Licinella, a Capaccio Paestum. Sono stati trovati i corpi decomposti di due bufalini, che giacevano sulla battigia con viscere e sangue che si riversavano. Purtroppo, questo non è il primo caso del genere lungo questa costa. Si tratta di un fenomeno che evidenzia le continue tragedie, abusi e uccisioni che avvengono negli allevamenti di bufale. Gli allevatori considerano i bufalini maschi come scarti e li trattano come merce da sfruttare per il profitto economico.

Oltre alle terribili uccisioni e alla riduzione di esseri viventi senzienti a meri oggetti, queste attività di allevamento causano gravi problemi di inquinamento. Ciò avviene sia a livello di gestione legale delle attività, sia come nel caso in questione, di deturpazione delle aree naturali.

È importante evidenziare questi casi per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle pratiche crudeli e insostenibili che si verificano negli allevamenti di bufale. Inoltre, è fondamentale promuovere alternative più etiche ed ecologicamente sostenibili nella produzione di alimenti, che rispettino il benessere degli animali e l’ambiente.

Organizzazioni come Salerno Animal Save svolgono un ruolo importante nel documentare e denunciare questi abusi, cercando di sensibilizzare la gente e promuovere un cambiamento verso un sistema alimentare più compassionevole e sostenibile. È fondamentale che le autorità competenti intervengano per porre fine a queste pratiche illegali e assicurare che gli animali vengano trattati con dignità e rispetto.