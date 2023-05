Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, in collaborazione con la Squadra Mobile e l’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo a Portici, in via Caportano. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto 12 involucri contenenti circa 1 kg e 200 grammi di hashish, 38 dosi contenenti circa 400 grammi di cocaina, un micro-telefono e un bilancino di precisione nascosti dietro due plafoniere. Inoltre, all’interno della camera da letto, sono scoperti un blocco appunti con cifre e nomi, diverso materiale per il confezionamento della droga, 2.000 euro in contanti, 4 micro-telefoni, 2 telefoni cellulari, un tablet e un bilancino di precisione.

L’uomo, identificato come R.V., un napoletano di 65 anni già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine, in questo modo, hanno sventato un possibile traffico di droga nel territorio e hanno dato un duro colpo alle attività illecite di spaccio di sostanze stupefacenti.