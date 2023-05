Droga e munizioni nascoste in un anfratto di un condominio. È quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato di Torre Annunziata (Napoli) in uno stabile del parco Apega. I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in via Roma trovandolo in possesso di una dose di canapa indiana (l’uomo, del quale non sono fornite le generalità, è sanzionato amministrativamente).

Successivamente gli agenti, nella zona del parco Apega, hanno rinvenuto, nell’intercapedine di un sottoscala condominiale, una busta contenente quindici bustine contenenti circa 22 grammi di canapa indiana, una scatola con all’interno cinquanta cartucce a salve calibro 8 e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.