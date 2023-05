Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno effettuato un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti durante la quale hanno controllato l’abitazione di una donna situata in via delle Mortelle a Portici. Durante la perquisizione, sono rinvenuti nove panetti di hashish con un peso complessivo di circa 950 grammi, sei buste contenenti circa 440 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga, una pistola semiautomatica Beretta calibro 9×21 con matricola punzonata, due caricatori (uno contenente dodici cartucce e l’altro undici) e ulteriori dieci cartucce dello stesso calibro, insieme a 205 euro.

La donna coinvolta nell’operazione è G.N., una napoletana di 36 anni con precedenti di polizia. È arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, è denunciata per ricettazione, detenzione abusiva di arma da fuoco e relativo munizionamento. Le autorità competenti hanno agito nell’ambito delle loro funzioni di contrasto al traffico illecito di droga e armi, al fine di preservare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.