In un’operazione di controllo del territorio condotta dagli agenti dell’ufficio Prevenzione generale, un giovane di 18 anni con precedenti penali è finito denunciato per il possesso di droga e denaro falso. L’episodio si è verificato in piazza Garibaldi, all’angolo con via Poerio, quando i poliziotti hanno notato l’uomo tentare di allontanarsi nel tentativo di eludere il controllo. I poliziotti hanno prontamente bloccato il giovane e durante la perquisizione hanno trovato addosso una bustina contenente circa un grammo di marijuana e tre involucri contenenti circa 0,5 grammi di cocaina. Determinati a fare luce sulla situazione, gli agenti hanno esteso il controllo alla sua abitazione, dove hanno rinvenuto una somma di 7950 euro in banconote che si sono rivelate essere false.

L’individuo è denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Questo episodio conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e le attività illegali sul territorio, garantendo la sicurezza della comunità e punendo coloro che si rendono responsabili di tali reati.