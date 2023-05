Una tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri presso un’area di servizio di Sala Consilina, quando una donna è improvvisamente deceduta mentre si trovava in transito per un viaggio verso la Calabria. La vittima si stava dirigendo verso la sua città natale e si trovava su un autobus proveniente da Roma. Durante una sosta programmata presso l’area di sosta, la donna ha accusato un improvviso malore. I soccorsi sono immediatamente chiamati e hanno effettuato tentativi di rianimazione, ma purtroppo i loro sforzi sono risultati vani e la donna è deceduta sul posto.

Le autorità locali, compresi i carabinieri, sono intervenute per avviare gli accertamenti necessari e determinare le circostanze del tragico evento. Saranno effettuati gli opportuni esami medici per comprendere le cause del decesso.

La notizia della morte improvvisa ha colpito profondamente i passeggeri e il personale dell’autobus, che si sono trovati coinvolti in questa tragica situazione. Si tratta di un evento doloroso e inaspettato che ha scosso la comunità e i presenti.