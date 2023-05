Ieri sera a Napoli si è consumato un dramma: una donna di 43 anni è precipitata dal balcone del proprio appartamento in via Lavinaio, durante una violenta lite con il marito. L’uomo è finito successivamente arrestato dalla polizia. Il fatto ha avuto luogo all’interno di un palazzo storico nella zona del Mercato, e i primi ad accorgersi del dramma sono stati alcuni vicini e passanti che si trovavano nei pressi dell’edificio. Immediatamente sono allertati il 118 e le forze dell’ordine. La donna è trasportata in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove per fortuna non è dichiarata in pericolo di vita. Sul posto sono giunte le Volanti del commissariato Vicaria, insieme alla Squadra Mobile, che ha avviato le indagini sull’episodio.

Secondo le prime informazioni emerse, la caduta dalla finestra sarebbe causata da una lite tra la vittima e il marito, che si è conclusa in modo violento. Gli agenti hanno immediatamente arrestato l’uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio.