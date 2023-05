Un evento tragico si è verificato ieri sera a Napoli, quando una donna è precipitata dal primo piano di un palazzo in via Lavinaio, nella zona di Porta Nolana. Secondo le prime informazioni, la caduta sarebbe causata da una lite, ma la dinamica è tutta da capire. Fortunatamente, la donna è trasportata in codice rosso all’Ospedale del Mare ma non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono ancora da valutare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che stanno attualmente cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli agenti del Commissariato Vicaria e della Squadra mobile di Napoli stanno conducendo le indagini per capire le cause della caduta e se vi sia stata responsabilità da parte di qualcuno.