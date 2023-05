San Giuseppe Vesuviano si prepara a dire addio a Giovanni Ragosta, affettuosamente conosciuta come Gioia, la giovane donna tragicamente deceduta in un terribile incidente stradale in Via Zabatta. Dopo l’autopsia che ha permesso il rilascio della salma, il corpo di Gioia è tornato alla famiglia per l’ultimo saluto. Il commissario straordinario del Comune di San Giuseppe Vesuviano, Aldo Aldi, ha disposto il lutto cittadino in segno di rispetto per la perdita di Gioia, una giovane vita spezzata troppo presto. Le esequie si terranno domani, primo giugno, con partenza dalla casa della giovane alle 16:00. Il rito funebre è previsto mezz’ora dopo presso il Santuario cittadino.

Le indagini sulla dinamica dell’incidente continuano nel tentativo di comprendere le circostanze esatte dell’accaduto. La Fiat 500 di Gioia è stata coinvolta in un impatto violento, colpendo prima un cancello di un edificio privato e poi la stessa abitazione. La giovane donna, di soli 26 anni, ha perso la vita praticamente sul colpo, nonostante il tempestivo intervento del personale del 118.

La comunità di San Giuseppe Vesuviano è in lutto per la tragica perdita di Gioia, una persona amata e conosciuta da molti. L’intera città si unisce nel sostegno alla famiglia di Gioia in questo momento di profondo dolore, offrendo conforto e supporto reciproco.