Momenti di angoscia hanno pervaso l’asilo nido montessoriano Beato Pietro da Treia, quando un bambino di appena tre anni ha subito un grave incidente: il suo pollice è rimasto incastrato nella serratura di una porta, che, nel chiudersi, ha causato l’amputazione del dito. L’accaduto ha scatenato un’immediata reazione di soccorso, con i sanitari del 118 che hanno allertato l’eliambulanza per trasportare il piccolo d’urgenza all’ospedale Salesi di Ancona, dove è sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del pollice.

L’incidente, che si è verificato intorno alle 14:30, ha generato una profonda preoccupazione all’interno della comunità. Mario Capparucci, presidente della cooperativa Prisma, che gestisce la struttura, si è recato immediatamente in ospedale per verificare le condizioni di salute del bambino e offrire il suo sostegno alla famiglia.

Capparucci ha commentato l’incidente come un evento improvviso, sottolineando che nonostante la presenza delle educatrici, il dito del bambino si è incastrato nella serratura in un attimo. Ha evidenziato che, nonostante la sorveglianza costante, accidenti del genere possono purtroppo accadere. Il presidente ha lodato l’efficienza e la tempestività del personale di soccorso che è intervenuto prontamente per assistere il bambino.