I militari della stazione carabinieri forestale di Roccarainola hanno portato avanti un’operazione di controllo per la campagna “Controlli Fiume Sarno” e, durante la loro attività, hanno denunciato un uomo di 53 anni del posto. Durante il controllo di una ditta di riparazione meccanica di proprietà dell’uomo, i militari hanno scoperto un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. I rifiuti erano costituiti da contenitori contaminati da sostanze pericolose, filtri di olio, filtri di nafta e parti di motore non bonificati.

I carabinieri hanno prontamente sequestrato i rifiuti e denunciato l’uomo per gestione illecita di rifiuti. È importante sottolineare come la gestione illecita di rifiuti sia un reato grave che può comportare pesanti sanzioni sia amministrative che penali. La corretta gestione dei rifiuti è fondamentale per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

L’operazione condotta dai carabinieri della stazione forestale di Roccarainola dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla gestione illecita dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente. La campagna “Controlli Fiume Sarno” è avviata con lo scopo di monitorare e prevenire l’abbandono dei rifiuti lungo le rive del fiume Sarno, uno dei fiumi più importanti della Campania. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla gestione illecita dei rifiuti e nella salvaguardia dell’ambiente, una battaglia che coinvolge tutta la società e che richiede l’impegno di tutti per essere vinta.