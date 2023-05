Il Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei è uno dei santuari più visitati in Italia, accogliendo ogni anno oltre 2 milioni di visitatori. Durante i mesi da maggio a ottobre, il Santuario diventa meta di numerosi pellegrinaggi da parte dei fedeli. È proprio in questo periodo dell’anno che è avviato un importante progetto di cardioprotezione per l’intero ente religioso. Il progetto è curato dalla società Auexde di Napoli, che ha svolto un attento sopralluogo valutando tutti gli aspetti funzionali ed estetici per garantire l’integrazione e la visibilità dei dispositivi salvavita.

Il primo defibrillatore è collocato all’ingresso del complesso, seguito dalla sacrestia, la portineria, la biblioteca, la casina, la falegnameria e le sale Trapani e De Fusco. In totale, sono assicurati oltre 6.000 metri quadri per intervenire prontamente in caso di arresto cardiaco improvviso.

I defibrillatori sono installati in teche allarmate altamente funzionali e di design, in modo da rendere piacevole la loro presenza. Queste teche rivoluzionarie migliorano l’efficacia del defibrillatore al loro interno grazie alla connettività online 4G, che riduce i tempi di risposta e massimizza le possibilità di intervento rapido. In questo modo, i defibrillatori installati sono monitorati da remoto e accessibili 24 ore su 24, garantendo un sistema salvavita sostenibile ed efficace.