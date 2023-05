Passo avanti nella lotta al crimine con l’arresto di due cittadini romeni, un uomo di 31 anni e una donna di 30, accusati di furto aggravato in concorso. I carabinieri della stazione di Fisciano hanno eseguito l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha stabilito per i due indagati l’obbligo di dimora, impedendo loro di lasciare il comune di Castellammare di Stabia dove sono residenti. Secondo l’ipotesi accusatoria, i due romeni avrebbero sottratto, nel mese di gennaio, diversi prodotti alimentari per un valore di 300 euro, nascondendoli all’interno di un passeggino che trasportava un bambino. Si tratta di un episodio di furto che desta preoccupazione e allarme sociale, soprattutto perché commesso in danno di un esercizio commerciale, con conseguenze negative per la sua attività e per il tessuto economico della zona.

L’arresto dei due romeni dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al crimine e nella tutela dei cittadini. E’ fondamentale che la magistratura e le forze dell’ordine siano sempre presenti e attive sul territorio per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità.