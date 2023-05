Un uomo di 31 anni, originario dell’area vesuviana, è finito arrestato ad Avella, in Irpinia, in possesso di cocaina e crack. La sua auto è sottoposta a controllo dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale. L’uomo ha mostrato un comportamento anomalo durante il controllo, il che ha indotto i militari a effettuare una verifica più approfondita. Al termine dell’attività, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo era sprovvisto di patente, la quale gli era stata sospesa, e che aveva in possesso 15 dosi di cocaina e crack.

Il giovane era già noto alle forze dell’ordine, ed è stato immediatamente arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, l’uomo è posto ai domiciliari, mentre la droga è sequestrata e la vettura sottoposta a fermo amministrativo.