La scomparsa di Gigi Vitaliano, giovane 22enne di Sarno, ha scosso la comunità locale e non solo. La sua scomparsa è avvenuta durante una giornata di festa e di gioia per la vittoria del terzo scudetto della squadra partenopea, ma il clima di allegria è stato improvvisamente interrotto dalla sua scomparsa. Secondo quanto riferito dai famigliari, il 22enne soffre di disturbi psichici, in particolare di schizofrenia. Questo rende ancora più preoccupante la sua scomparsa, soprattutto considerando che sono già trascorsi quattro giorni dalla sua sparizione. La famiglia di Gigi Vitaliano ha presentato denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine, ma al momento non ci sono ancora notizie sulle sue sorti.

L’appello sui social per diffondere la notizia e aiutare nelle ricerche sta ottenendo un’ampia diffusione, e molti si stanno mobilitando per cercare di trovare il giovane. Gigi Vitaliano è descritto come un ragazzo alto un metro e settanta centimetri, con capelli castani e occhi azzurri. Sul sopracciglio sinistro presenta tre tagli che potrebbero aiutare nella sua identificazione. Al momento della scomparsa, indossava una canottiera blu, pantaloncini neri e scarpe blu.