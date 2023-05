Ancora una volta, la strada provinciale che collega Salerno a Vietri sul Mare, in particolare via Benedetto Croce, e l’autostrada sono teatro di un’ennesima frana. Il cedimento del costone roccioso poco prima dell’imbocco del viadotto Gatto ha generato disagi significativi per i conducenti, richiedendo l’intervento immediato delle autorità locali. La polizia municipale di Salerno si è recata sul luogo della frana già nella notte, presidiando l’area per garantire la sicurezza dei residenti e degli automobilisti. Gli agenti hanno svolto attività di controllo e coordinamento, mentre i vigili del fuoco hanno eseguito le necessarie verifiche per valutare l’estensione del distacco dal costone e per garantire la messa in sicurezza dell’area interessata.

A seguito delle verifiche dei vigili del fuoco, è stata istituita una misura di senso unico alternato per consentire il transito dei veicoli in modo sicuro. Questa misura è adottata per evitare potenziali incidenti o ulteriori problemi causati dalla frana e per consentire agli operatori di effettuare i lavori di ripristino necessari.

Non è la prima volta che questo tratto di strada è interessato da movimenti franosi. Le autorità competenti sono consapevoli della situazione e stanno monitorando costantemente l’area per intervenire prontamente in caso di emergenze. Tuttavia, l’occorrenza di queste frane sottolinea la necessità di adottare misure di prevenzione e manutenzione a lungo termine per garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali.

I disagi causati dalla frana hanno comportato ritardi e congestioni del traffico, con ripercussioni sulle attività quotidiane dei cittadini e delle imprese locali. Si raccomanda a tutti i conducenti di prestare la massima attenzione durante il transito in quest’area e di seguire le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.