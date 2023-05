La procura della Repubblica di Cassino è attualmente impegnata nelle indagini per scoprire l’identità di un uomo trovato senza vestiti e senza documenti in una stradina laterale che collega Venafro alla via Casilina Sud tra San Pietro Infine (Caserta) e San Vittore del Lazio (Frosinone). Il cadavere è stato scoperto da un passante, che ha prontamente avvisato i carabinieri e il personale sanitario del 118. Purtroppo, al loro arrivo sul posto, le autorità hanno constatato che l’uomo era deceduto.

Il sostituto procuratore Chiara D’Orefice è responsabile del coordinamento delle indagini su questo caso. Ha disposto un esame medico legale al fine di determinare le cause e la data del decesso. Al momento, il corpo sembra appartenere a un uomo di circa quarant’anni e non presenta segni esterni evidenti di ferite o segni di lotta. Secondo le prime informazioni, l’uomo non sembra appartenere alle comunità locali della zona, che si trova al confine tra la bassa Ciociaria e l’alto Casertano.

Le indagini in corso mirano a stabilire l’identità dell’uomo, le circostanze della sua morte e eventuali elementi che possano condurre alla risoluzione del caso. Gli inquirenti potrebbero esaminare le telecamere di sorveglianza nelle vicinanze e raccogliere testimonianze per ottenere informazioni utili all’indagine.