Arrestati dopo un rocambolesco inseguimento in autostrada. La coppia, un 36ene di Montoro (Avellino) e una 35enne di Baronissi (Salerno), a bordo di un Suv preso a noleggio, non si è fermata ad un posto di blocco dei carabinieri sulla variante est di Avellino e ha tentato la fuga imboccando l’A16 Napoli-Canosa in direzione di Benevento. L’ inseguimento, che ha creato situazioni di pericolo alle altre auto in transito, si è concluso pochi chilometri dopo. Bloccati e perquisiti, sono stati trovato in possesso di quindici grammi di cocaina e cinque di crack.

Sequestrati anche 750 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della Procura di Avellino sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e sottoposti agli arresti domiciliari.