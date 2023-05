L’INPS ha inviato avvisi bonari ai contribuenti che non hanno pagato i contributi a scadenza fissa per lavoratori autonomi, commercianti e artigiani. L’avviso bonario è una comunicazione cartacea o via PEC che avvisa il contribuente di una posizione non regolare. È possibile verificare la propria posizione assicurativa online accedendo al portale ufficiale dell’INPS con le credenziali SPID. Se il contribuente si accorge di aver già effettuato il pagamento, può inviare la quietanza di pagamento attraverso il portale e annullare l’avviso di notifica.

Dunque, se il contribuente risulta effettivamente in debito, ha 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per effettuare il pagamento senza ulteriori conseguenze. Se non paga entro questo termine, l’INPS emette un avviso di addebito, avviando una procedura di recupero crediti. In caso di mancato pagamento, vengono applicate sanzioni e maggiorazioni percentuali o fisse per oneri. Se si effettua il pagamento entro 60 giorni dalla notifica, la sanzione è del 3% in più, mentre se si paga dopo 60 giorni la sanzione è del 6% in più.