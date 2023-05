Tre individui, di età compresa tra i ventuno e i venticinque anni e residenti a Pagani, in provincia di Salerno, arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni. I malviventi sono sorpresi in flagrante mentre tentavano di aprire una cassetta di metallo, appena asportata dal registratore di cassa di un negozio nella zona. Verso le due di questa notte, la Centrale Operativa della Compagnia di Maddaloni ha ricevuto una segnalazione di furto in corso presso un negozio di abbigliamento e generi diversi situato in via Sergente Del Monaco. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente e, constatata l’effrazione e il furto di parte del registratore di cassa, hanno avviato le ricerche.

Le ricerche hanno portato alla localizzazione dei tre individui in via degli Osci, ancora intenti a forzare la cassetta che avevano rubato. Alla vista dei militari, i malviventi hanno tentato di fuggire, ma dopo un breve inseguimento a piedi, sono stati bloccati e identificati.

I tre malviventi sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il piccone utilizzato per forzare la cassetta e recuperato la refurtiva.

L’intervento rapido e tempestivo dei Carabinieri ha permesso di impedire il completamento del furto e di arrestare i responsabili sul posto. Grazie all’efficacia delle forze dell’ordine, è stato possibile tutelare il negozio e ripristinare un clima di sicurezza nella zona.