Le ultime ore di campagna elettorale sono in corso prima dei ballottaggi che si terranno domani e lunedì. Le attenzioni sono principalmente rivolte alle sfide tra il centrodestra e il centrosinistra ad Ancona, Brindisi e Catania. In Campania, ci sono 6 Comuni al ballottaggio: Torre del Greco, Marano e Cercola in provincia di Napoli, San Felice a Cancello nel Casertano, e Scafati e Campagna in provincia di Salerno.

A San Felice a Cancello si contenderanno la vittoria Emilio Nuzzo, che ha ottenuto il 34,42% al primo turno, e Carmine Palmieri con il 30,58%. A Scafati, la sfida sarà tra Pasquale Aliberti, candidato del centrodestra e già due volte sindaco (che ha ottenuto il 40,98% al primo turno), e Corrado Scarlato, sostenuto da Italia Viva e Liberaldemocratici con il 27,30% ottenuto 15 giorni fa. A Campagna, la competizione è estremamente equilibrata, con soli 54 voti che separano Pierfrancesco D’Ambrosio da Biagio Luongo al primo turno.

Questi ballottaggi rappresentano un momento cruciale per determinare la composizione delle amministrazioni locali e saranno determinanti per l’orientamento politico dei vari Comuni coinvolti. Gli elettori avranno l’opportunità di esprimere le loro preferenze e scegliere il candidato che ritengono più adatto a governare e rappresentare la propria comunità.

Ora resta da attendere i risultati elettorali che emergeranno dopo il conteggio delle schede e la proclamazione dei vincitori. Sarà interessante vedere come si evolveranno le sfide in questi Comuni e quale sarà l’esito finale dei ballottaggi.