Una rapina in pieno giorno, ad Arpaia, davanti all’ufficio postale del piccolo centro sannita, ha visto protagonisti tre malviventi che hanno colpito un commerciante del posto, rubandogli il borsello contenente un ingente quantitativo di denaro contante, pari a oltre 8mila euro. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, l’uomo stava per entrare nell’ufficio postale per versare l’incasso dei giorni scorsi, quando lo hanno fermato tre individui con il volto coperto, che in pochi istanti sono riusciti a rubare il suo borsello. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo di una vettura grigia, rendendo difficile la loro identificazione.

Un episodio grave e preoccupante, che testimonia ancora una volta l’aumento della criminalità sul nostro territorio. La violenza e la criminalità non conoscono confini né orari, colpendo la nostra società in ogni momento e in ogni luogo.