Coltiva marijuana in casa ma è “tradito” dall’inconfondibile odore dello stupefacente, che diffondendosi in strada attira l’attenzione di tante persone e dei carabinieri, che alla fine lo arrestano. È accaduto a Sant’Arpino, nel Casertano; in manette è finito un 28enne. I militari della locale stazione e della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise sono andati quasi a colpo sicuro quando hanno bussato alla porta del 28enne, che si era appena alzato ed era tutto assonnato, ed ha immediatamente negato di avere marijuana in casa, ma i carabinieri sono entrati e in breve hanno scoperto le piantine sul balcone, dietro una veranda in cui era realizzata una serra professionale dotata di sistema di ventilazione e lampade, al cui interno erano presenti varie infiorescenze in essiccazione.

Altro stupefacente è poi rinvenuto nella camera da letto del 28enne, adagiata su un foglio di carta e pronta per essere confezionata e conservata all’interno di un barattolo.