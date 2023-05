“Il Tar Campania ha ritenuto legittima l’esclusione di una delle concorrenti alla gara per gli ulteriori 60 treni da destinare alla Circumvesuviana. La sentenza, emessa in tempi brevissimi, anche in considerazione degli stringenti termini previsti per l’aggiudicazione degli appalti finanziati con risorse del Pnrr, ha consentito di procedere all’apertura della busta dell’offerta economica dell’unico concorrente rimasto in gara (Stadler). Si procederà quindi alla stipula del contratto nel termine del 30 giugno, previsto dalla fonte di finanziamento”. Lo comunica Eav, società di trasporto pubblico della Regione Campania, per la quale si tratta di una “corsa contro il tempo che dovrebbe concludersi positivamente”.

“Stadler, che già sta costruendo i primi 40 treni la cui consegna inizia nel 2024, si aggiudica la costruzione anche dei successivi 60 treni. Di questi 60 treni in accordo quadro – spiega l’Ente Autonomo Volturno -, 16 sono già finanziati e la consegna è prevista a partire dal 2025. Per gli altri 44 si procederà senza ulteriore gara non appena individuate le fonti di finanziamento. Pertanto ad oggi è previsto che 56 treni nuovi sulla vesuviana saranno consegnati da Stadler tra il 2024 ed il 2026”.