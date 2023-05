La Circumvesuviana è uno dei mezzi di trasporto pubblico più utilizzati nella regione Campania, in particolare per chi deve spostarsi tra Napoli e le città limitrofe come Pompei, Sorrento e Castellammare di Stabia. Tuttavia, la rete di ferrovie locali gestita dall’Ente Autonomo Volturno (EAV) spesso è oggetto di critiche da parte degli utenti, a causa di ritardi e guasti frequenti. Proprio ieri, la Circumvesuviana è finita al centro di una nuova disavventura, che ha visto i passeggeri costretti a scendere dal treno “Scusate il ritardo”, (nella foto di Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti), realizzato per celebrare il terzo scudetto del Napoli, a causa di un guasto tecnico. Dopo qualche ora di lavoro per riparare il guasto, lo speciale convoglio è tornato in servizio per accogliere i passeggeri che erano rimasti bloccati a causa della interruzione del viaggio.

Ecco le parole del presidente Eav, Umberto De Gregorio: “Ebbene sì. Il treno scudetto della vesuviana “scusate il ritardo” ha avuto oggi un problema al tachimetro ed è stato sostituito. Nessun problema per i viaggiatori. Dopo poche ore era di nuovo in circolazione.

D’altronde anche Oshimen si è infortunato ed è rimasto fermo per qualche settimana! Ma poi è ripartito alla grande. Ma Oshimen ha solo 24 anni, il treno “scusate il ritardo” ne ha 45… dovrebbe stare in pensione poverino ed invece combatte ancora!”.