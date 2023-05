Le biglietterie di EAV, l’holding ferroviaria dei trasporti in Campania, hanno introdotto una nuova iniziativa per celebrare la vittoria dello scudetto del Napoli. A partire da questa mattina, sono disponibili in vendita dei biglietti speciali ispirati alla conquista del titolo. Questa iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con il consorzio unico Campania e offre ai tifosi del Napoli la possibilità di acquistare una serie di 8 diversi titoli di viaggio, ognuno con una grafica dedicata all’impresa sportiva che ha entusiasmato la città.

I biglietti sono disponibili al prezzo normale dei titoli di viaggio regionali e non prevedono alcun sovrapprezzo. In questo modo, i tifosi del Napoli possono sostenere la squadra e al contempo usufruire dei servizi di trasporto offerti da EAV senza dover affrontare costi aggiuntivi.

Questa iniziativa rappresenta un modo creativo per celebrare il successo sportivo del Napoli e coinvolgere i tifosi nella festa dello scudetto. I biglietti speciali rappresentano anche un ricordo tangibile di questa stagione straordinaria per i tifosi, che potranno conservarli come testimonianza di un momento indimenticabile.

L’introduzione di questi biglietti speciali è un esempio di come lo sport possa influenzare e coinvolgere diversi settori della società, in questo caso il trasporto pubblico. Mostra anche come le aziende possano abbracciare l’entusiasmo sportivo per creare iniziative che siano al tempo stesso commercialmente vantaggiose e apprezzate dalla comunità.

I tifosi del Napoli possono recarsi presso le biglietterie di EAV per acquistare i biglietti speciali e godere dei servizi di trasporto offerti da questa società ferroviaria. Non solo potranno sostenere la squadra del loro cuore, ma potranno farlo senza dover affrontare costi aggiuntivi, grazie alla collaborazione tra EAV e il consorzio unico Campania.