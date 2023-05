Continua il lavoro di restyling delle livree dei treni della Circumvesuviana. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane, che spiega che ”saranno dodici gli FE220 risalenti agli anni ’70 che riprenderanno il loro colore originario, bianco e rosso”. I lavori procederanno al ritmo di un treno a settimana (oggi è avviato quello relativo al quarto convoglio) e interesseranno anche 21 Metrostar della flotta vesuviana. Contemporaneamente anche sui treni delle linee flegree è iniziato il programma di rifacimento delle livree che interesserà otto treni ET400, due dei quali sono già ultimati.

Non mancano però azioni vandaliche: ”Purtroppo – sottolineano da Eav – il primo treno appena pellicolato e circolante da un solo giorno, questa notte è già stato oggetto delle attenzioni di graffitari. L’episodio conferma la difficoltà che incontra ogni tentativo di riportare decoro in un territorio dove il problema principale resta la mancanza di senso civico e la tutela del bene pubblico. Ma noi non ci lasceremo scoraggiare, il treno vandalizzato già domani tornerà a circolare ripulito e come nuovo”.