Dieci ordinanze di chiusura per tre giorni ad altrettanti gestori di attività situate nel territorio notificate dagli agenti della Polizia Locale dell’Unità Operativa San Lorenzo in applicazione del nuovo regolamento di Polizia e di Sicurezza Urbana entrato in vigore a gennaio. Le chiusure, che saranno effettuate nel mese di giugno, sono determinate dopo che gli esercizi commerciali – nonostante varie diffide da parte del Suap e numerosi verbali elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico – continuavano nell’occupazione abusiva di spazi pubblici.

In particolare i locali interessati sono ubicati in Piazza Garibaldi, Piazza De Nicola, Piazza San Francesco e Corso Lucci, via Duomo, Via Vespucci.