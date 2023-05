“Sulla cessione del 51% del capitale sociale di Sapna Spa agli enti d’ambito ci avevamo visto giusto: la sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti ha espresso parere negativo sull’operazione e ha lanciato un allarme chiaro sulle tariffe. Si tratta di rilievi che avevo fatto in Consiglio Metropolitano e nella Commissione Trasparenza, che io presiedo. Ho inoltre presentato una richiesta di accesso agli atti e, subito dopo, un esposto proprio alla Corte dei Conti: ora, però, dobbiamo lavorare tutti insieme per fare in modo che qualsiasi operazione di cessione contempli l’abbassamento delle tariffe sui rifiuti per tutti i cittadini della Città Metropolitana di Napoli”. A dichiararlo è Giuseppe Nocerino, consigliere metropolitana e presidente della Commissione Trasparenza

Nocerino prosegue: “I rilievi miei e dell’opposizione volevano essere costruttivi: bisogna trovare soluzioni vantaggiose per la cittadinanza. Dopo i pareri della Corte dei Conti, mi aspetto una posizione chiara da parte del sindaco Gaetano Manfredi, invece dei silenzi che finora ha esibito”