I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno effettuato un arresto per detenzione di droga a fini di spaccio. V.P., un uomo di 49 anni residente nella zona, è stato fermato mentre si trovava in scooter lungo Via Madonnelle. Secondo le indagini, l’uomo è ritenuto affiliato al clan Ascione Papale. Durante il controllo, i militari hanno scoperto che V.P. aveva in suo possesso 50 grammi di cocaina sottovuoto e una somma in contanti di 1.635 euro. Successivamente, durante la perquisizione presso la sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto anche materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura delle dosi.

V.P. è stato arrestato e attualmente si trova in carcere, in attesa di giudizio. L’operazione condotta dai carabinieri rappresenta un importante passo nella lotta contro il traffico di droga e l’attività criminale collegata ai clan locali.