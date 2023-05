Il governo italiano ha recentemente introdotto nuove misure che permetteranno a molte persone di beneficiare della rottamazione quater e dello stralcio delle mini cartelle esattoriali, fino a mille euro. Queste nuove norme sono introdotte attraverso due emendamenti di Lega e Fratelli d’Italia al decreto bollette dello scorso 30 marzo, che è attualmente in via di conversione in legge. Una delle principali ragioni per l’introduzione di queste nuove norme è quella di eliminare la disparità di trattamento tra i comuni che hanno dato la riscossione delle entrate all’Agenzia e gli enti che invece le riscuotono in prima persona o hanno scelto un diverso concessionario.

Con lo stralcio delle cartelle e delle multe fino a mille euro, i contribuenti saranno in grado di eliminare le tasse dovute secondo provvedimenti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Inoltre, con l’ultimo decreto Milleproroghe è estesa la possibilità di annullare l’intero importo e non solo sanzioni e interessi.

Per quanto riguarda la rottamazione quater delle cartelle, la scadenza per presentare le domande è spostata al prossimo 30 giugno, con la comunicazione delle somme dovute che potrà avvenire entro il 30 settembre. Inoltre, per la nuova definizione agevolata, il numero di rate e i termini per la presentazione dell’istanza saranno decisi dai comuni e dalle regioni, indicando la data entro cui comunicheranno le somme dovute, il valore delle rate e le scadenze.