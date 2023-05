Saranno destinati a enti caritatevoli e parrocchie, per la distribuzione a chi si trova in particolare difficoltà sociale, per fronteggiare l’emergenza migranti e per i profughi della guerra in Ucraina, le centinaia di capi di abbigliamento sequestrati dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli donati alla Croce Rossa Italiana. Dopo l’autorizzazione della Procura di Napoli, e dopo la rimozione dei marchi falsificati, il vestiario – tute, felpe, maglie, pantaloni, giubbini e maglie – è consegnato nei giorni scorsi dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli a Paolo Monorchio al presidente del Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana. Nei mesi scorsi altri capi d’abbigliamento e alcol etilico sono donati dai finanzieri ancora alla Croce Rossa e anche all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

La Croce Rossa ha anche messo a disposizione della Guardia di Finanza un deposito fuori regione dove stoccare gasolio di contrabbando sequestrato. La collaborazione tra le fiamme gialle e la Croce Rossa si rinnoverà in futuro con l’organizzazione di corsi (BLS-D) di primo soccorso per i militari. “La Guardia di Finanza – ha dichiarato Monorchio – è storicamente un valido punto di riferimento per le nostre attività, una guida di alto spessore professionale e umano”. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, generale Paolo Borrelli, ha voluto sottolineare “la proficua sinergia, la costante disponibilità, l’efficienza organizzativa e l’intima condivisione dei progetti” con la Croce Rossa, “che hanno consentito la destinazione alle fasce più deboli della popolazione di beni sottratti alla criminalità economico – finanziaria, anche organizzata”. Sinergia che proseguirà, ha concluso il generale “con ulteriore energia” sempre a supporto “dei più bisognosi”.