Un brutto incidente si è verificato lungo il tratto abruzzese dell’autostrada adriatica A14, tra le uscite di Ortona a Francavilla al mare. Un camion carico di polli vivi si è ribaltato sul guard rail di destra, causando la caduta di numerose gabbie contenenti alcune centinaia di volatili sull’asfalto. Purtroppo molti di questi animali sono morti a causa dell’impatto. L’autista del mezzo, fortunatamente, è uscito illeso dall’incidente in quanto la motrice non è stata interessata dal ribaltamento. Tuttavia, la corsia di destra è rimasta bloccata per diverso tempo, a causa della lunga scia di animali morti e vivi che hanno bloccato il traffico.

La circolazione è ripresa a corsia unica, ma molto rallentata, a causa delle code chilometriche che si sono formate. Anche la corsia nord ha subito rallentamenti, con code di due chilometri. Le cause dell’incidente sono ancora tutte da accertare.