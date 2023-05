Poco prima della mezzanotte di ieri sera, i carabinieri della stazione di Napoli-Barra sono intervenuti al pronto soccorso dell’Ospedale del mare per una persona giunta in codice rosso. Si tratta di un uomo marocchino di 48 anni che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato aggredito con calci e pugni da ignoti poco prima in zona Porta Nolana. L’uomo è in pericolo di vita per le tante ferite agli organi interni riportati nel pestaggio.

Ancora non è chiaro il motivo dell’aggressione né quanti fossero gli aggressori. L’uomo, che ha riportato un trauma cranico commotivo, è attualmente in osservazione ed è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili dell’aggressione e per capire i motivi che hanno portato a questo gesto di violenza. Nel frattempo, la comunità marocchina di Napoli è scossa dall’accaduto e si è unita in solidarietà alla vittima e alla sua famiglia.