Il giovane M.M., deceduto dopo essere soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’Ospedale San Pio di Benevento, ha scosso la comunità di Faicchio. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ha portato a una grande apprensione tra i familiari e gli amici del giovane. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe avuto una discussione, forse una lite familiare o per motivi affettivi, la sera precedente. I familiari, non avendo più notizie del ragazzo e notando l’auto parcheggiata nel centro abitato di Faicchio, in via Regina Elena, sono andati in ansia. Il giovane sarebbe trovato ai piedi di un dislivello di circa 6 metri, e sembrerebbe che avesse in qualche modo scavalcato la ringhiera di cinta, cadendo poi all’ingiù sul selciato sottostante.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e il trasporto presso l’Ospedale San Pio di Benevento, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. La notizia della sua morte ha scosso la comunità locale, che ora cerca di comprendere le cause della sua tragica fine.

Al momento, l’ipotesi più plausibile sembrerebbe quella di un suicidio, ma saranno ora i carabinieri a delineare e a chiarire i contorni dell’intera vicenda, ricostruendo gli ultimi spostamenti del giovane e cercando di stabilire i motivi che lo hanno spinto ad agire in questo modo. In ogni caso, la notizia della morte di un giovane così giovane è sempre una grande tragedia, che lascia la comunità locale sgomenta e in lutto.